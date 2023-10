BBB kijkt naar rechts voor wonen, wil meer luisteren naar beleggers

De BBB zoekt nadrukkelijk toenadering tot rechtse partijen zoals de VVD als het gaat om wonen, blijkt tijdens een verkiezingsdebat over dat onderwerp. Volgens BBB-voorvrouw Caroline van der Plas moet de politiek beter luisteren naar beleggers, die de afgelopen tijd klagen dat de Nederlandse woningmarkt niet meer aantrekkelijk is om in te investeren. “Beleggers willen zich ook gehoord en gezien voelen”. Zij weten volgens haar goed wat er speelt op de woningmarkt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Tijdens het Grote Volkshuisvestingsdebat, onder meer georganiseerd door ontwikkelaars en beleggers RE:BORN Real Estate, JAJO en Altera, neemt Van der Plas het op voor de beleggers. Over tien jaar hoopt zij dat in Nederland “minder regulering” is, dat er meer “experimenteerruimte” komt voor bouwers en beleggers en dat er “beleid komt op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen”. Ook maakt ze zich zorgen over de huurplannen van woonminister Hugo de Jonge, die huurprijzen in het middensegment aan banden leggen. “Dat heeft negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat”.

Van der Plas vindt de VVD aan haar zijde: “tientallen miljarden euro’s aan investeringen stromen nu naar het buitenland”, zegt VVD-Kamerlid Peter de Groot. Ook hij wil meer praten met investeerders en bouwbedrijven, en werken aan zogeheten “bouwakkoorden”. De ruim 180 bouwers en investeerders in de zaal, van wie ruim 50 procent aangaf het meeste vertrouwen te hebben in de VVD, knikten instemmend.

GroenLinks-PvdA, de SP, maar ook het CDA willen juist dat de overheid de regie op de volkshuisvesting herpakt. Die werd eerder door VVD-minister Stef Blok grotendeels losgelaten: er kwam meer ruimte voor vooral buitenlandse beleggers, verhuurders mochten tijdelijke contracten aanbieden en woningcorporaties moesten inleveren. De linkse- en middenpartijen zien Bloks beleid als een grote factor in de wooncrisis. Huizenprijzen stegen hard, huurders hadden minder zekerheid en woningcorporaties konden door belastingen zoals de verhuurderheffing minder sociale huurwoningen bouwen.

Henk Nijboer, afzwaaiend PvdA-Kamerlid, wil doorgaan met de regulering waar De Jonge aan begonnen is. “Het probleem van betaalbaarheid voor huurders is immens. Vaak betalen huurders wel de helft van hun netto-inkomen aan huur.” CDA’er Bart van den Brink wil ook door met regulering, maar wil investeerders tegemoet komen met “een correctie van 5 รก 10 procent om de overgang te faciliteren”. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar vindt de overdrachtsbelasting van 10,4 procent “fors” en overweegt die te verlagen. De SP wil meer investeringen door de overheid “waar de samenleving wat aan heeft”.