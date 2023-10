Beeldbepalende moskee Utrecht bij Grootste Museum van Nederland

De Ulu Moskee in Utrecht behoort vanaf zaterdag bij het Grootste Museum van Nederland. De beeldbepalende moskee in de Utrechtse wijk Lombok, vlak bij het Centraal Station, opent vanaf die dag regelmatig haar deuren voor bezoekers die het gebedshuis van binnen willen bekijken. De Ulu Moskee is de 22e ‘museumzaal’ van het Grootste Museum.

Het Grootste Museum van Nederland is een project van het Museum Catharijneconvent samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project startte in 2017 met als doel de vaak schitterende interieurs van gebedshuizen toegankelijk te maken voor een groot publiek. “In het buitenland vinden mensen het heel gewoon om een kerk te bekijken, maar in Nederland lopen velen ongemerkt voorbij aan het adembenemend mooie religieus erfgoed”, aldus het Catharijneconvent. Inmiddels behoren kerken, synagogen en de Soefi Tempel in Katwijk aan Zee bij het project. Ook de Yunus Emre Moskee in Almelo heeft zich aangesloten.

De Ulu Moskee is bijzonder vanwege de lichtinval, waar architect Ishak Önen extra aandacht aan heeft besteed. In de koepel zitten ramen, er zitten lichtstroken in het dak en er is een transparante gebedsmuur. Door het vele licht fonkelen overal goudkleurige details, aldus het Catharijneconvent. In het tapijt in de moskee is een tulp afgebeeld die verwijst naar de band tussen Turkije en Nederland.