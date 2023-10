Bovenleiding valt op Eurostar-trein Rotterdam, geen treinverkeer

Bij station Rotterdam Stadion in Rotterdam-Zuid is maandag een kapotte bovenleiding op een Eurostar-trein gevallen. Hierdoor kan de trein niet verder en rijden er alleen nog treinen op het traject tussen Rotterdam en Utrecht, meldt een woordvoerder van ProRail na berichtgeving door de regionale omroep Rijnmond.

De Eurostar was op weg naar Rotterdam toen het incident rond 09.00 uur gebeurde. In de trein zaten zo’n 260 passagiers. Zij worden met een evacuatietrein naar station Rotterdam Centraal gebracht.

Monteurs zijn ter plaatse om de bovenleiding te herstellen, het is niet bekend hoelang dat duurt. Hoe de bovenleiding kapot is gegaan is nog niet bekend, meldt ProRail.