BuZa heeft contact met nog eens vier mensen in Gaza

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met vier nieuwe mensen in Gaza. In totaal is er nu contact met 27 mensen. De vier zijn in beeld gekomen omdat hun familie zich had gemeld bij het ministerie, of door een aanmelding bij de informatieservice van het ministerie.

Van de andere 23 mensen waar voor het weekend contact mee was, is niemand gewond. “Het ministerie blijft zich zorgen maken om hun veiligheid en welzijn”, schrijft BuZa. In het weekend was contact heel moeilijk omdat er vrijwel geen bereik was via internet of telefoon. Het ministerie is opgelucht dat het contact hersteld is.

Zondag was er al contact met de meeste mensen in de Gazastrook, nadat dat zaterdag niet gelukt was. De Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah had zaterdag geprobeerd om contact te krijgen nadat het Israƫlische leger vrijdagavond zijn grondoperaties in het Palestijnse grondgebied uit had gebreid.

Eerder vorige week had BuZa dagelijks contact met de 23 mensen met een Nederlands paspoort, verblijfspapieren en directe familie.