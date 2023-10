Campagne komt ook online op gang: partijen geven meer uit

Ook online is te merken dat de verkiezingscampagne langzaamaan op stoom komt: de uitgaven van politieke partijen aan advertenties beginnen op te lopen. Halverwege oktober gaven zij in een week samen ruim 100.000 euro uit aan advertenties bij de moederbedrijven van Facebook en Google, melden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Voor het eerst in de campagne komen de wekelijkse uitgaven boven deze grens uit.

GroenLinks-PvdA heeft met afstand het meest uitgegeven: ruim 41.000 euro. Daarna volgen Volt (20.000 euro) en D66 (9000 euro). Onderzoekers hebben dit vastgesteld op basis van gegevens die de internetbedrijven hebben vrijgegeven over de periode van 19 tot en met 25 oktober. De sociale media TikTok en X delen amper gegevens over uitgaven aan politieke advertenties en zijn daarom niet meegenomen in de analyse.

Nieuw Sociaal Contract en de VVD – die hoog staan in de peilingen – geven nog weinig uit aan politieke advertenties. De liberalen hebben in een week circa 1600 euro uitgegeven en de partij van Pieter Omtzigt heeft voor zover bekend nog helemaal niet geadverteerd bij de genoemde techbedrijven.

In de advertenties van GroenLinks-PvdA gaat het vooral over de standpunten van de samenwerkende linkse partijen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, wonen en beleid tegen racisme. Het gezicht van lijsttrekker Frans Timmermans is weinig te zien. Volt heeft vooral de portemonnee getrokken om een filmpje onder de aandacht te brengen waarin lijsttrekker Laurens Dassen het klimaatstandpunt van de partij uitlicht.

Politieke partijen geven tijdens verkiezingscampagnes doorgaans tonnen uit aan onlineadvertenties. Tijdens de verkiezingscampagne voor de Kamerverkiezingen van 2021 kwamen de gezamenlijke uitgaven boven de 2 miljoen euro uit. Tot nu toe hebben partijen hier veel minder aan uitgegeven. Door de vroege val van het kabinet hebben partijen weinig tijd gehad om hun campagnekassen te vullen.