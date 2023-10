Commando Sil A. wil niets meer zeggen in rechtbank 

Sil A. wil niets meer verklaren in zijn strafzaak over de smokkel van drugs en de handel in wapens. Hij is het vertrouwen verloren in de militaire kamer van de rechtbank en is er klaar mee, liet zijn advocaat Haroon Raza maandag weten aan de wrakingskamer van de rechtbank in Arnhem.

A. is boos omdat de rechtbank in het openbaar een voornaam heeft uitgesproken van een medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) die A. had willen oproepen als getuige in zijn zaak. “Ik baal dat die man nu in gevaar is gebracht”, aldus A. De verdediging heeft mede daarom de rechtbank gewraakt. De rechtbankvoorzitter zegt dat het noemen van de voornaam per ongeluk ging. Hij noemde het een ‘slip of the tongue’.

De verdediging had de AIVD’er willen laten verklaren dat A. een account had bij de gekraakte berichtendienst Sky Ecc om de cryptodienst te testen voor zijn geheime buitenlandse missies. Het Openbaar Ministerie concludeert uit gekraakte berichten dat A. zich bezighield met drugssmokkel. Hij staat terecht voor de smokkel van 260 kilo cocaïne en de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen.

Het wrakingsverzoek gaat ook over de vermeende vooringenomenheid van de rechtbank die zich inhoudelijk zou hebben uitgelaten over de medische toestand van A. De verdachte lijdt aan traumatic brain injury (hersenletsel) als gevolg van zijn werk. De advocaat wilde de diagnose aanvoeren in zijn pleidooi om daarmee de ontoerekeningsvatbaarheid van A. aan te tonen. In de beslissing om de zaak niet langer aan te houden was de rechtbank volgens Raza bevooroordeeld door te benoemen dat A.’ s hersenletsel geen invloed had op het plegen van de strafbare feiten.

A. wacht nu op het oordeel van de wrakingskamer, die beslist of de rechters worden vervangen.