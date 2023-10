De Librije opnieuw bovenaan de Lekker500

Het restaurant De Librije van Jonnie en Thérèse Boer staat dit jaar opnieuw bovenaan de ranglijst van de Lekker500. De restaurantgids meldt dat de twee van het Zwolse restaurant “met hun onuitputtelijke energie en blijvende vernieuwingsdrift” de eerste plaats dit jaar weten vast te houden.

Op plek twee staat Brut172 van Hans van Wolde. Het restaurant in het Limburgse Reijmerstok komt dit jaar nieuw binnen in de top 3. “Van Wolde creëert met een flinke portie lef en beleving een experience die Lekker500 beloont met plaats 2.”

De top 3 wordt gecompleteerd door restaurant Tribeca in het Brabantse Heeze van Jan en Claudia Sobecki. “Het restaurant heeft een hecht team dat in alle bescheidenheid garant staat voor een optimale beleving van hoogwaardige gastronomie.”

In de jongste editie van de Lekker500 staan twaalf nieuwkomers in de top 100. De grootste stijger is Château Neercanne in Maastricht, die maar liefst 41 plekken klimt naar plek 46.