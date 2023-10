Geen nieuwe rechters in zaak commando Sil A.

Commando Sil A. (44) krijgt geen nieuwe rechters in zijn strafzaak waarin hij terechtstaat voor drugssmokkel en de handel in wapens. De elitemilitair en zijn advocaat vonden de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem vooringenomen, maar de wrakingskamer ziet daar geen aanwijzingen voor. Het wrakingsverzoek is afgewezen.

A. is boos omdat de rechtbank in het openbaar een voornaam heeft uitgesproken van een medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) die A. had willen oproepen als getuige in zijn zaak. De rechtbankvoorzitter zegt dat het noemen van de voornaam per ongeluk ging. Hij noemde het een ‘slip of the tongue’. De wrakingskamer oordeelt dat hier geen vooringenomenheid van de rechtbank uit blijkt.

Het Openbaar Ministerie concludeert uit gekraakte berichten dat A. zich bezighield met drugssmokkel. Hij staat terecht voor de smokkel van 260 kilo coca├»ne en de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen. De AIVD’er kan volgens A. getuigen dat A. een account had bij de gekraakte berichtendienst Sky Ecc om de cryptodienst te testen voor geheime buitenlandse missies.

Het wrakingsverzoek ging ook over de vermeende vooringenomenheid van de rechtbank die zich inhoudelijk en bevooroordeeld zou hebben uitgelaten over de medische toestand van A. De verdachte lijdt aan traumatic brain injury (hersenletsel) als gevolg van zijn werk.

De zaak werd maandag na het besluit van de wrakingskamer niet meer voortgezet. “Ik ben niet meer scherp. Ik kan me niet meer focussen, het gaat gewoon niet meer”, zei A. aan het einde van de middag. Hij herhaalde dat hij geen verklaringen meer wil afleggen. De zaak gaat woensdag verder.