Harde wind maakt nieuwe editie NK Tegenwindfietsen mogelijk

De harde wind die voor deze week wordt verwacht, maakt een nieuw Eneco NK Tegenwindfietsen mogelijk. Donderdag mogen de deelnemers de 8,5 kilometer lange Oosterscheldekering met windstoten tot zo’n 88 kilometer per uur trotseren, heeft de organisatie bekendgemaakt. Dat doen ze op een simpele fiets zonder versnellingen en met een terugtraprem.

Het wordt de achtste editie van het evenement dat pas doorgang vindt bij een zuidwestenwind met minimaal windkracht 7. Het NK staat dit keer in het teken van duurzaamheid en consuminderen. Zo komen de doeken rondom het parcours van andere evenementen. Ook wordt de deelnemers gevraagd geen speciale aerodynamische kleding aan te schaffen, maar kleding te gebruiken die ze al in de kast hebben liggen. “Het enige dat we deze editie niet recyclen zijn de deelnemers en het toiletpapier”, zegt organisator Robrecht Stoekenbroek.

De zevende editie van het NK Tegenwindfietsen was in februari 2022 en telde 325 deelnemers, verdeeld over 25 ploegen en 225 individuen.