Joran van der Sloot onderweg vanuit VS naar Peru

Joran van der Sloot is vanuit de Verenigde Staten onderweg terug naar Peru. Dat melden Amerikaanse media. De 36-jarige Nederlander werd in Alabama vervolgd voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway en kreeg daarvoor twintig jaar cel.

Van der Sloot zou een bekentenis hebben afgelegd in ruil voor strafvermindering. Volgens de moeder van Holloway heeft Van der Sloot in de rechtszaal bekend haar dochter te hebben gedood. Zij verdween in mei 2005 op 18-jarige leeftijd tijdens een vakantie op Aruba.

Van der Sloot werd in Peru in 2012 tot 28 jaar cel veroordeeld voor de moord op de studente Stephany Flores. De straf die in de VS is opgelegd mag hij gelijktijdig uitzitten, meldde ABC News eerder.