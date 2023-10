Kapotte bovenleiding boven spoor in Rotterdam ’s avonds hersteld

Het duurt tot ongeveer 19.30 uur maandagavond voordat de kapotte bovenleiding bij station Rotterdam Stadion in Rotterdam-Zuid is hersteld, zegt een woordvoerder van de NS. Eerder werd gemeld dat het tot 21.30 uur zou duren. Door de herstelwerkzaamheden rijden er op enkele trajecten minder of geen treinen.

Op de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam rijden geen treinen. Vanwege de kapotte bovenleiding rijden er tussen Rotterdam en Dordrecht sprinters. Daarnaast zijn tussen Schiedam en Dordrecht bussen ingezet. Vanwege de herstelwerkzaamheden rijden er geen intercity’s tussen Den Haag Hollands Spoor en Rotterdam Centraal. Dit heeft ook te maken met de eerder aangekondigde werkzaamheden op het spoor daar.

In de ochtend was het treinverkeer in Rotterdam verstoord door een seinstoring en een kapotte bovenleiding die op een Eurostar-trein viel. Daardoor kon de trein uit Parijs niet verder naar Amsterdam rijden. De 260 passagiers werden met een andere trein naar de hoofdstad gebracht.

De NS adviseert reizigers de reisplanner voor vertrek te raadplegen.