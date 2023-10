Mobiliteitsalliantie: vervoer in Nederland moet betaalbaar blijven

Met een flink pakket maatregelen moet de politiek zich inzetten voor het bereikbaar houden van woningen, werk, zorg, onderwijs en recreatie in Nederland. Ook is actie nodig om vervoer betaalbaar te houden. Met die oproep komen vervoersbedrijven verenigd in de Mobiliteitsalliantie in een door hen opgesteld Deltaplan 2035. De prijzen voor vervoer zijn volgens de alliantie de laatste drie jaar harder gestegen dan de prijzen in het algemeen en de vervoersbedrijven willen voorkomen dat mensen straks “buiten de boot vallen doordat ze hun reis niet kunnen betalen”.

Maak duurzame reisopties financieel aantrekkelijker, zeggen de vervoersbedrijven onder meer in hun plannen. Daarvoor is volgens de alliantie flink meer geld vanuit het Rijk nodig. De Mobiliteitsalliantie wil ook extra investeringen zien in het beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland. Geplande investeringen moeten doorgaan zodra dat kan vanwege de stikstofcrisis en het maken van nieuwe uitbreidingsplannen mag niet stoppen.

Daarnaast wil de alliantie dat er genoeg capaciteit op het elektriciteitsnet komt en meer laadvoorzieningen bijgeplaatst worden om het vervoer meer op elektriciteit te laten rijden. Momenteel is het elektriciteitsnet op bijna alle plekken in Nederland vol. Bedrijven die een nieuwe aansluiting op het net willen, staan vaak op een wachtlijst voor een aansluiting.

Verder wil de alliantie dat mensen minder hoeven te reizen door woningen, werk en voorzieningen zoals scholen zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt te plaatsen in nieuwe plannen. Ook moeten mensen hun reizen beter spreiden over de dag en vaker buiten de spits reizen.

Er is niet een enkele oplossing voor alle problemen waar het vervoer mee te maken heeft, zegt voorzitter Marga de Jager van de Mobiliteitsalliantie. “Omdat de bevolking en economie groeien, blijft uitbreiding ook noodzakelijk.” De Mobiliteitsalliantie biedt de plannen maandag aan minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan. In de alliantie zitten onder meer de ANWB, de NS, de Fietsersbond en Schiphol.