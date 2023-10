OM: aantal bedreigingen magistraten is confronterend

Het Openbaar Ministerie is er niet verbaasd over dat de helft van de officieren van justitie en rechters in hun werk te maken heeft gehad met bedreigingen, maar vindt het wel confronterend. “Dit is een zorgelijke ontwikkeling die helaas past binnen de verharding en polarisatie en die we zien in de maatschappij.”

Daarmee reageert het OM op de resultaten van een enquête onder leden van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), de vakbond voor officieren en rechters, uitgevoerd door platform Investico en De Groene Amsterdammer. Van de officieren die op de enquête reageerden, heeft twee derde te maken gehad met bedreigingen. Die variëren van online-intimidatie en onvrede die ‘duidelijk geuit wordt’ in de rechtszaal, tot officieren en rechters die thuis worden opgezocht en fysieke (doods)bedreigingen krijgen.

“In de afgelopen jaren is de georganiseerde criminaliteit steeds zichtbaarder geworden en richt geweld zich vaker op gezagsdragers”, aldus het OM. “De aandacht voor veiligheid is binnen het OM niet nieuw, maar is de laatste jaren wel toegenomen.” Om medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden op mogelijke intimidatie en bedreiging, voert het OM preventieve gesprekken over veiligheid, worden medewerkers en leidinggevenden getraind, en staan er “interne en externe professionals” klaar voor opvang en psychologische begeleiding als dat nodig is.

Volgens Sue Preenen, lid van het College van procureurs-generaal, betekent dit niet dat het OM het gewoon is gaan vinden dat collega’s zich onveilig voelen. “Overheidspersoneel, maar ook journalisten, moeten hun werk kunnen doen zonder bedreigd te worden. Daarom maken we er werk van om te onderzoeken waar bedreigingen vandaan komen en nemen we binnen het OM aandacht voor veiligheid zeer serieus.”