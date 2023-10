OM eist 240 uur taakstraf tegen Haagse complotdenker in smaadzaak

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist tegen complotdenker Marlies van M. (59). De vrouw uit Den Haag stelt dat haar kind seksueel is misbruikt en dat er een Haags pedonetwerk bestaat. Volgens het OM heeft ze zich schuldig gemaakt aan stalking, opruiing en smaad.

Van M. beschuldigt haar ex, huidig echtgenoot van een raadsheer van het gerechtshof in Amsterdam, van kindermisbruik en kindermoord. Hij zou onder andere hun dochter hebben misbruikt. Die misdrijven zouden zijn toegedekt door verschillende rechters.

De medeverdachten, bekende activist Huig Plug (55) en zijn neef Pieter P. (41) uit Katwijk, staan de komende dagen ook terecht in deze zaak. Volgens theorieën van de drie bleef het niet bij de dochter, maar werden er meerdere kinderen verkracht door een groep mannen, onder meer in het bos. Ook zouden er baby’s zijn begraven, waaronder die van Van M.’s dochter.

De beschuldigingen werden via filmpjes en berichten op sociale media verspreid. Van M. zei in de rechtbank in Breda dat ze daarin geen namen had moeten noemen en dat ze zich liet meeslepen: “Ik wilde gewoon dat er onderzoek kwam.” Bij het OM kwamen geen bewijsbare feiten aan het licht over het vermeende kindermisbruik.

De drie worden daarnaast verdacht van de stalking van voormalig topambtenaar Joris Demmink. Hij zou volgens hen een leidende rol hebben in het pedonetwerk. Er werden ook nog vier andere vermeende leden benoemd. Een man, die door de complotdenkers werd genoemd als misbruiker, en zijn dochter, zijn vermeende slachtoffer, waren in de rechtszaal. Zij ontkrachtten het verhaal volledig en vertelden dat het een enorme inbreuk had op hun privacy. Hun namen zouden nog steeds online staan.

Dinsdag wordt de zaak van Plug behandeld, woensdag volgt die van P. De uitspraak wordt op 5 december verwacht.