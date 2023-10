Omtzigt snapt uitleg kabinet over VN-resolutie staakt-het-vuren

NSC-leider Pieter Omtzigt heeft begrip voor het Nederlandse kabinet, dat zich onthield van het stemmen over een VN-resolutie die een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas vraagt. “Ik snap de stem tot onthouden met de uitleg die gegeven was”, aldus de politicus in een gesprek met GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans in Arnhem.

Dat Nederland graag een “expliciet statement” had willen zien waarin het Israëlische recht op zelfverdediging wordt gesteund, deelt Omtzigt. Maar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kan hoe dan ook niet zoveel, meent de NSC-voorman. Om echt iets te doen, moet Nederland wat hem betreft de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof steunen. Die is een onderzoek naar Gaza gestart, en was recent aan de grens, benadrukt Omtzigt.

Dat laatste kon op steun rekenen van Timmermans. Die is evengoed teleurgesteld in het kabinet. De groene sociaaldemocraat vindt dat het kabinet wel voor de resolutie had kunnen stemmen. Met een stemverklaring had het kabinet ook prima de steun voor het zelfverdedigingsrecht voor Israël duidelijk kunnen maken. “Ik had voor de resolutie gestemd”, aldus Timmermans. De oorlog tussen Hamas en Israël ligt uiterst moeilijk in de combinatie van PvdA en GroenLinks. In de achterban van Timmermans rommelde het de afgelopen tijd dan ook.