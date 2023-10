Onderzoek in zaak-Gino nog niet afgerond

Het onderzoek in de zaak die draait om het ontvoeren, misbruiken en doden van de 9-jarige Limburgse Gino is nog niet afgerond, waardoor ook de volgende zitting niet-inhoudelijk zal zijn. Dit schetste het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Maastricht bij de zesde zitting in de zaak tegen verdachte Donny M. Zo vindt er nog aanvullend forensisch onderzoek plaats.

Het jongetje verdween vorig jaar op 1 juni uit Kerkrade tijdens het buitenspelen. Politieagenten, gesteund door honderden vrijwilligers, hielden zoekacties in de hoop het kind levend terug te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

M., die maandag 24 is geworden, heeft bekend dat hij Gino meenam naar zijn woning in Geleen, hem onder meer drugs toediende en vervolgens seksueel misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. De man wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

Het OM schetste al eerder dat dit geen zaak is voor “losse eindjes” en wil daarom een compleet beeld van wat zich op die 1 juni heeft afgespeeld. Het forensisch onderzoek richt zich onder meer op kussenslopen in de woning van M. Hij verklaarde dat hij Gino heeft gesmoord met een kussen, maar eerder bleek al dat er geen sporen van het kind waren aangetroffen op een door M. aangewezen kussensloop. “De rapporten stromen mondjesmaat binnen”, aldus de officier van justitie.

Dit alles heeft als gevolg dat de komende zitting, op 15 januari, opnieuw niet-inhoudelijk is. Het OM zei dat in theorie in juni een inhoudelijke behandeling kon plaatsvinden, “afhankelijk van de agenda’s”. Hier valt in januari waarschijnlijk meer duidelijkheid over te geven.

Tijdens de zitting werd ook bekend dat de beelden van een camera die is gericht op een speeltuin in de buurt van de woning van M. niet verbeterd kunnen worden. Eerder werd gemeld dat het erop lijkt dat in de avond van 1 juni 2022 een persoon in beeld verschijnt die wat langzamer loopt. Het kan zijn dat het hier gaat om om M. die het lichaam van Gino tilt, zo zei de officier van justitie eerder. Maar op de beelden vallen geen personen te herkennen, je ziet alleen schimmen. Het lukt dus niet om die kwaliteit te verbeteren.