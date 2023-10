Saxion schorst docent Rekers (BBB) tot gesprek met leidinggevende

Hogeschool Saxion schorst docent Jasper Rekers totdat er een gesprek met hem is geweest over de hatelijke tweets die hij stuurde vanaf een anoniem account op Twitter, het tegenwoordige X. Dat laat een woordvoerster van de Enschedese hbo-instelling maandag weten aan het ANP. De lessen van Rekers worden overgenomen door een andere docent.

Afgelopen woensdag werd na onderzoek van persbureau ANP bekend dat Rekers, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor de BoerBurgerBeweging, gedurende twee jaar politici, politieke partijen en andere mensen in de publieke ruimte uitschold. Vanaf het anonieme account Verzet op Links noemde hij hen onder andere nazi en fascist, ook riep hij regelmatig op tot opstanden en tribunalen

Rekers, die op een verkiesbare dertiende plek van de BBB-lijst staat, beloofde na de verkiezingen zijn eventuele zetel niet in te nemen.

Studenten die op de hogeschool in Enschede les hadden van Rekers, zullen hem voorlopig niet voor de klas zien. Afgelopen week waren er vanwege de herfstvakantie in de regio geen lessen, deze week stonden die wel weer gepland. De lessen worden overgenomen door een andere docent nu Rekers tot aan het gesprek met zijn leidinggevende over zijn online gedrag, geschorst is. Dit gesprek vindt “een dezer dagen” plaats, aldus de woordvoerster. Daarna beslist Saxion of hij aan kan blijven.