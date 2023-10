Te weinig steun voor Kamerdebat over Nederlands Gaza-standpunt

Deze week komt er geen debat in de Tweede Kamer over de situatie in Gaza. Een oproep daartoe van de SP en D66 krijgt niet genoeg steun. Aanleiding voor de oproep was het besluit van het demissionaire kabinet om zich te onthouden van stemming over een VN-resolutie die oproept tot een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Kamerleden van de commissie die over buitenlandse zaken gaat, hadden hiervoor moeten terugkomen van het verkiezingsreces dat net deze week is ingegaan.

Onder meer VVD, CDA, PVV, FVD, BBB en de ChristenUnie willen op dit moment geen debat, zo geven zij aan via een e-mailprocedure. Wel komt er een schriftelijke ronde, waar onder meer het CDA op aandringt, zodat de partijen vragen kunnen stellen aan premier Mark Rutte en minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). Daarna kan er alsnog een debat worden gevoerd, zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Hij wijst erop dat de bewindslieden in het buitenland zitten en het sneller gaat om schriftelijk opheldering te vragen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt het “erg spijtig” dat het commissiedebat niet doorgaat, ook omdat al was nagegaan dat de bewindspersonen er wel bij aanwezig konden zijn. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma gaat er harder in. “Dit was het moment voor Nederland om het zwijgen te doorbreken. Om zich achter de snelle uitvoering van de VN resolutie over Gaza te scharen. Voor een staakt-t-vuren, vrijlating van gegijzelden en meer hulp. Zeer teleurstellend dat oa VVD en CDA een Kamerdebat blokkeren”, meldt hij op X.

Boswijk reageert op zijn beurt stevig. “Stop met dit walgelijke gepolariseer Sjoerd! Ik blokkeer helemaal niks.” Volgens Boswijk is een schriftelijke vragenronde misschien niet zo zichtbaar maar inhoudelijk vaak beter, ook omdat sommige partijen er in zijn ogen “graag een show van willen maken. (Zoals je nu ook doet) En als dan alsnog behoefte is kunnen we wat mij betreft alsnog fysiek debat doen heb ik voorgesteld. Als je beetje vent bent verwijder je deze tweet”, twittert de CDA’er.