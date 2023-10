Tijdelijke crisisnoodopvang voor 250 asielzoekers in Voerendaal

In de Limburgse gemeente Voerendaal kunnen vanaf 8 januari volgend jaar 250 asielzoekers terecht in een tijdelijke crisisnoodopvang. Dat gebeurt op verzoek van het Rijk en onder regie van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg, maakte de gemeente maandag bekend. De opvang op het terrein aan de Bergseweg in dorpskern Ubachsberg geldt voor de duur van maximaal anderhalf jaar. Deze week worden omwonenden over de komst van de asielzoekers geïnformeerd.

De crisisnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers en voor vluchtelingen die inmiddels een status hebben, maar wachten op een woning. “In Voerendaal kennen we een zorgzame samenleving, we kijken naar elkaar om. Laten we dat ook doen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen of natuurrampen”, aldus burgemeester Wil Houben. Wel benadrukt hij dat voor de tijdelijke bewoners huisregels gelden en een zerotolerancebeleid. “En er wordt gezorgd voor dagbesteding op het terrein. Ik vertrouw erop dat wij de mensen in de tijdelijke opvang in onze gemeente een veilig en rustig verblijf kunnen bieden.”

Voor de opvang er komt, moet eerst de grond gesaneerd worden. De bodem is namelijk vervuild. De kosten voor sanering, bouw en opvang worden betaald door het Rijk. De werkzaamheden beginnen in november.