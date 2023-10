Timmermans: discussie kernenergie leidt af van echt klimaatbeleid

De lijsttrekkers Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Pieter Omtzigt (NSC) zijn elkaar tijdens een onderling debat opnieuw in de haren gevlogen over kernenergie. Timmermans noemde de discussie een “afleidingsmanoeuvre” van rechtse partijen om het niet over echt klimaatbeleid te hoeven hebben.

Omtzigt is wel voorstander van nieuwe kerncentrales. Die zijn volgens hem onmisbaar om de omslag naar fossielvrije energie te kunnen maken, omdat het niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt. Hij wees ook op een recent onderzoek waaruit bleek dat het elektriciteitsnet op zee door de inflatie en gestegen rente fors duurder wordt dan verwacht.

Timmermans bleef er evenwel bij dat kernenergie niet kostenefficiĆ«nt en niet nodig is in Nederland. Hij wees erop dat ook de bouw van kerncentrales duurder wordt door de gestegen rente. Dat effect is bij kernenergie zelfs sterker dan bij windenergie, betoogde hij. Kerncentrales zijn volgens Timmermans ook niet geschikt als back-up, omdat ze “altijd aan staan”.

Overigens wilde Timmermans kernenergie niet bestempelen als breekpunt voor GroenLinks-PvdA. Hij verwacht ook niet dat andere partijen dat zullen doen. “Ik hoop oprecht dat de feiten en ratio hier de doorslag geven”.