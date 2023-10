Timmermans ziet raakvlakken met NSC, Omtzigt vooral verschillen

Frans Timmermans ziet “een heleboel raakvlakken” tussen zijn partij GroenLinks-PvdA en NSC van Pieter Omtzigt. In een lang onderling debat heeft hij naar eigen zeggen “geen enkel punt” horen passeren waar de partijen niet samen uit kunnen komen. Omtzigt was voorzichtiger en benadrukte vooral de punten waar zij het niet over eens zijn.

Gespreksleider Diana Matroos vroeg Timmermans en Omtzigt herhaaldelijk of er al sprake was van een huwelijk, waar zij dan ceremoniemeester van was. Maar ook Timmermans wilde niets weten van een akkoordje tussen de twee partijen. “We zijn hier met nieuwe politiek bezig”, riep hij meerdere keren uit.

Over kernenergie bijvoorbeeld kwam het opnieuw tot een botsing tussen de twee rivalen, die volgens recente peilingen allebei kans maken de grootste te worden bij de verkiezingen op 22 november. Beide partijen vinden bestaanszekerheid en een eerlijk belastingstelsel belangrijk, maar verschillen van mening over de oplossingen die daarvoor nodig zijn.

Timmermans herhaalde nog eens dat hij het goed zou vinden als de VVD na de komende verkiezingen de oppositie ingaat. De liberalen hebben dertien jaar onafgebroken het land bestuurd en zijn er volgens hem onvoldoende van doordrongen dat het een andere richting op moet, ook nu recordpremier Mark Rutte als partijleider is opgevolgd door Dilan Yeşilgöz.

Omtzigt ging ook hier niet in mee. “Er staat een nieuwe categorie politici klaar, daar hoort ook mevrouw Yeşilgöz bij.” Hij merkte daarbij op dat zijn partij weliswaar raakvlakken heeft met GroenLinks-PvdA op het gebied van bestaanszekerheid en behoorlijk bestuur, maar het waarschijnlijk beter met bijvoorbeeld de VVD kan vinden waar het gaat om migratie.

Timmermans maakte opnieuw duidelijk dat hij premier wil worden als zijn partij de grootste wordt. Omtzigt wilde daar evenwel weer geen duidelijkheid over verschaffen. Het gaat hem om de inhoud, niet om de poppetjes, benadrukte hij.