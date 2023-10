Treinverkeer rond Rotterdam gestremd door meerdere verstoringen

Het treinverkeer van en naar Rotterdam werd maandagochtend flink verstoord door een kapotte bovenleiding en een seinstoring, melden NS en ProRail. Alleen tussen Rotterdam en Gouda reden er treinen. Het treinverkeer wordt vanaf 11.30 uur opgestart, meldt een woordvoerder van de NS.

De bovenleiding viel op een Eurostar-trein bij station Rotterdam Stadion (Rotterdam-Zuid), voorheen Thalys, die vanuit Parijs naar Amsterdam reed. In die trein zaten zo’n 260 passagiers. Zij werden met een evacuatietrein naar Rotterdam Centraal gereden. De NS meldt dat ze vanaf daar met de trein naar Amsterdam worden gebracht. ProRail meldde eerder al dat monteurs ter plekke zijn om de kapotte bovenleiding te herstellen. Het is niet bekend hoelang dat duurt. Ook is niet bekend hoe de kabelbreuk is ontstaan.

Het treinverkeer werd eerder op de ochtend ook al verstoord door een seinstoring in Rotterdam. Op Rotterdam Centraal kregen gestrande reizigers gratis koffie en thee aangeboden, zegt een woordvoerder van de NS. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te raadplegen voor vertrek.