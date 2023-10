Veel te weinig veehouders nemen wolfwerende maatregelen

Het aantal veehouders dat wolfwerende maatregelen neemt om schapen en geiten tegen wolvenaanvallen te beschermen, is volgens onderzoekers veel te laag. Op de Veluwe is maar 3,5 procent van de percelen afdoende beschermd. In Drenthe en Friesland heeft maar 1,8 procent van de schapenweiden deugdelijke wolfwerende rasters. Omdat het vee onvoldoende beschermd is, leert de wolf dat schapen en geiten makkelijke prooien zijn, aldus de Wolvencommissie Gelderland die onderzoek naar maatregelen tegen wolvenaanvallen heeft laten doen.

De commissie heeft deze zomer onderzoek gedaan op 285 percelen op de Veluwe. Op de Veluwe leven de meeste wolvenroedels van Nederland. Op de onderzochte percelen liepen 2779 schapen en 238 geiten. Slechts tien weilanden hadden een mogelijk wolfwerend raster. Bij 22 percelen vonden de onderzoekers dat er wel een poging was gedaan om maatregelen tegen een wolvenaanval te nemen, maar dat die niet in orde waren. Nergens liepen kuddewaakhonden die wolven wegjagen. In Gelderland kunnen veehouders hulp krijgen van een wolvenconsulent om goede maatregelen te nemen, maar die wordt bijna niet ingeschakeld.

Dierhouders schatten het risico op een wolvenaanval te laag in, aldus het onderzoek. Een wolf jaagt van nature op wild. Ouders leren hun jongen jagen. Als vee een makkelijke prooi vormt, zullen wolven zich daarin specialiseren en dat aan hun jongen doorgeven. Zo worden wolvenaanvallen een steeds groter probleem, beschrijven de onderzoekers. Als wolven daarentegen een vervelende ervaring hebben met pogingen vee aan te vallen, bijvoorbeeld door een stroomschok, gaan ze achter loslopend wild aan.

Dierhouders vinden de aanschaf van wolfwerende rasters ondanks subsidies te duur. Omdat de onderkant van de rasters vrij van begroeiing moet blijven, vergt zo’n raster ook extra werk. Daarnaast zijn de dierhouders er niet van overtuigd dat de rasters werken, hoewel wolvendeskundigen daar wel zeker van zijn. De wolvencommissie pleit voor veel meer voorlichting over maatregelen.