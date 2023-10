Vergoeding voor test die noodzaak chemo bij borstkanker vaststelt

De basiszorgverzekering vergoedt voortaan testen die kunnen beoordelen of vrouwen ouder dan vijftig jaar chemotherapie nodig hebben tegen beginnende borstkanker. De testen kunnen volgens het Zorginstituut Nederland op basis van het aantal genen van de tumor effectief voorspellen hoe groot het risico is dat de kanker terugkomt. Normaliter krijgen vrouwen met deze beginnende borstkanker na bijvoorbeeld bestraling of een operatie ook nog chemotherapie.

Concreet gaat het om de MammaPrint en Oncotype DX. Hiermee kunnen volgens het instituut “jaarlijks bijna vijfhonderd vrouwen veilig afzien van aanvullende chemotherapie”. Bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut zegt dat het hiermee mogelijk is om iets te doen tegen de “overbehandeling” van kankerpatiĆ«nten. “Geen nare bijwerkingen meer en dus meer kwaliteit van leven. Deze vrouwen kunnen sneller herstellen en hun levens weer oppakken.”

Vrouwen vanaf vijftig jaar met borstkanker in een vroeg stadium en specifieke kenmerken kunnen zo’n test krijgen. Ze mogen maximaal drie uitzaaiingen hebben in de okselklieren, omschrijft het Zorginstituut. Overigens wordt de Mammaprint en de Oncotype DX ook met terugwerkende kracht vergoed. Voor de eerste geldt dat per 28 juni 2022 en de laatste per 15 september 2022.

De testen kosten maximaal 5000 euro per stuk. Maar chemotherapie komt vaak uit op ruim 15.000 euro per patiĆ«nt, rekent het Zorginstituut. Als dus geen chemo nodig is, kan dat “onnodige zorgkosten” schelen.

In 2018 besloot het instituut juist om de Mammaprint niet te vergoeden. “Inmiddels is er genoeg onderzoek gedaan naar de lange termijn en is ook van de MammaPrint voldoende bewijs dat vrouwen veilig kunnen afzien van aanvullende chemotherapie.”