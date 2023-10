VVD: Soumaya Sahla uit partij gezet om ontfutselde geldbedragen

De VVD heeft het partijlidmaatschap van Soumaya Sahla, die lid was van de extremistische Hofstadgroep, “met onmiddellijke ingang opgezegd”, meldt de partij. De reden voor de opzegging is een artikel van HP/De Tijd, waarin de familie Bolkestein meldt dat Sahla “ons erelid Frits Bolkestein in een kwetsbare periode grote geldbedragen heeft ontfutseld”.

“Wij hebben contact gehad met de familie en de juistheid van het bericht vastgesteld”, aldus de VVD in een verklaring.

Het bestuur van de partij “zal de komende periode bezien of zij de partij wil voorstellen haar statuten aan te passen om te regelen dat in ieder geval veroordeelden van terroristische of zedenmisdrijven nooit lid kunnen worden van de partij. Naar eventuele andere categorie├źn zal uiteraard nader gekeken worden.”

In het artikel van HP/De Tijd staat beschreven dat er “onverklaarbare” opnames zijn gedaan van contant geld met de pinpas van de oud-VVD-leider. Het gaat volgens de familie om ongeveer 85.000 euro aan contante geldopnames in een periode van “nog geen drie jaar”.

Sahla zelf zegt tegen het blad dat er geen sprake van is dat ze heeft “geprofiteerd” van haar “mentor”, zoals ze Bolkestein noemt. Ze zegt dat ze een “promotietraject” in Leiden zou gaan volgen en dat Bolkestein dat wilde financieren.