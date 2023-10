Zaak tegen commando Sil A. begint achter gesloten deuren

De drugs- en wapenzaak tegen Sil A., een 44-jarige militair van het Korps Commandotroepen, begint achter gesloten deuren. Dat heeft de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem maandag besloten bij aanvang van het proces.

De nieuwe advocaat van A. verzocht aan het begin van de zitting de deuren te sluiten, zodat A. vrijelijk kan verklaren over geheime operaties in het buitenland waar hij aan deelnam. Ook wil A. in beslotenheid kunnen praten over staatsgeheime informatie en namen noemen van inlichtingendiensten als de MIVD, zonder bang te hoeven zijn zijn geheimhoudingsplicht te schenden.

Het lid van de elitetroepen wordt formeel verdacht van de smokkel van 260 kilo coca├»ne en de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen. Daarnaast deelde hij volgens het OM geheime informatie over de werkwijze van de commando’s.

De militaire kamer wil de zaak in principe in de openbaarheid behandelen, omdat het maatschappelijk belang ervan groot is. Maar A. mag in de ochtenduren nu wel zijn verzoek zonder pers en publiek toelichten. Daarna beslissen de rechters of het proces in de openbaarheid of beslotenheid doorgaat.

De zaak staat extra in de belangstelling sinds A. een zeer gewilde getuige is in het liquidatieproces Marengo. Op de vorige zitting in april zei zijn advocaat dat A. in 2019 door geheime diensten is gevraagd of het mogelijk was vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, toen die nog voortvluchtig was en in Dubai verbleef, met commando’s te halen of anders te neutraliseren. Dat is een eufemisme voor doodschieten.

Inmiddels zijn er zeven voorbereidende zittingen geweest. Tijdens die besloten zittingen heeft A. zijn kaarten tegen de borst gehouden. “Ik heb gewacht totdat mensen naar voren zouden stappen”, antwoordde A. maandag op kritische vragen van de rechters, waarom hij afgelopen anderhalf jaar niet de kans heeft gegrepen alles te verklaren. “Justitie is niet bezig geweest met waarheidsvinding, maar met vooroordelen”, zei A. Bij de onderzoeksrechter zijn negentien getuigen gehoord. Zelf is A. zeventien keer verhoord.