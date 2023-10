Bruce Springsteen and The E Street Band geven op donderdag 27 juni volgend jaar een concert in het Goffertpark in Nijmegen. Dat maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

Het optreden van de Amerikaanse zanger and The E Street band is onderdeel van een tour door Europa. Het eerste concert vindt plaats op 5 mei, in het Britse Cardiff. Het laatste optreden van de 22 shows staat gepland op 25 juli en is in Londen.

De reguliere kaartverkoop voor de show start vrijdag via Ticketmaster.