Christelijke partijen blijven fel tegen onderzoek met embryo’s

Onderzoek met embryo’s is een “heilloze weg”, zegt partijleider Chris Stoffer van de SGP naar aanleiding van een advies van een Gezondheidsraad. Die ziet juist geen bezwaar om niet veertien maar 28 dagen onderzoek te doen naar embryo’s die speciaal daarvoor in leven worden gehouden.

Daar is ook de ChristenUnie het niet meer eens. “Dit pad moet Nederland niet op”, vindt partijleider Mirjam Bikker. “De intrinsieke waarde van een embryo, van leven, is te groot.” De christelijke partijen staan hierin steevast tegenover partijen als D66, die juist voorstander is van meer onderzoek bij embryo’s.

Ook bij het CDA ligt embryo-onderzoek gevoelig, al wijst de partij dit niet categorisch af. Kamerlid Hilde Palland ziet het evenwel niet zitten dat embryo’s voor een langere duur mogen worden onderzocht. “Ook internationaal is het handhaven van de veertiendagengrens voor ontwikkeling van embryo’s buiten het menselijk lichaam gangbaar”, zegt ze.

“Mensen ‘kweek’ je niet, en al helemaal niet om er experimenten mee uit te voeren. Het ongeboren leven is van het allereerste begin beschermwaardig”, vindt Stoffer van de SGP.

In haar verkiezingsprogramma bepleit D66 het tegenovergestelde. “Dit advies toont aan dat ook de huidige veertien dagen grens achterhaald is door onze technologische vooruitgang”, vindt het Kamerlid Wieke Paulusma van de partij. Na de verkiezingen wil D66 daarom proberen om de Embryowet hierop aan te passen.

“Langer onderzoek kunnen doen naar embryo’s kan waardevolle inzichten opleveren die in de toekomst bijvoorbeeld ernstige aandoeningen bij kinderen kunnen voorkomen en vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen verbeteren”, zegt fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD. Haar partij wil “op een zorgvuldige manier meer ruimte maken voor dergelijk onderzoek”.

Het advies van de Gezondheidsraad gaat met name om embryo’s die zijn overgebleven na een ivf-behandeling en voor onderzoek worden gedoneerd. “Ethisch gezien is er niet een moment aan te wijzen waarop onderzoek met embryo’s ontoelaatbaar is, behalve laat in de ontwikkeling”, zo luidt het advies aan het kabinet.