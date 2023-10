Complotdenker Huig Plug wraakt rechtbank in smaadzaak

Complotdenker Huig Plug uit Katwijk heeft dinsdag de rechtbank gewraakt in zijn strafzaak waarin hij terechtstaat voor belaging, opruiing, smaad en belediging. Hij stelt dat zijn dossier niet compleet is en verwijt de rechters vooringenomenheid.

De 55-jarige Plug zegt ook dat zijn mensenrechten zijn geschonden en dat hij vastzat op basis van valse aangiftes. “Ik wil dat er meer onderzoek wordt gedaan.”

De wrakingskamer komt dinsdag niet meer bijeen om het wrakingsverzoek te behandelen, waardoor de zaak niet kan worden afgemaakt. Plug heeft geen advocaat en voert zijn eigen verdediging. Hij had de rechtbank al aan het begin van de middag verlaten, omdat hij geen zin had in een “turbowrakingskamer”.

De Katwijker staat met twee medeverdachten terecht, onder wie zijn neef Pieter P. (41) uit Katwijk. Volgens de complottheorie├źn van de drie bestaat er een Haags pedonetwerk.

Het Openbaar Ministerie eiste maandag een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden tegen Marlies van M. (59). De vrouw uit Den Haag stelt dat haar kind seksueel is misbruikt. Van M. beschuldigt haar ex, huidig echtgenoot van een rechter van het gerechtshof in Amsterdam, van kindermisbruik en kindermoord.

Woensdag gaat de zaak verder met verdachte Pieter P. De zaak van Plug kan pas verder nadat de wrakingskamer in de komende twee weken bijeen is gekomen.