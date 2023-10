CU: scholen verplichten om leerlingen aan te nemen is overbodig

Het is overbodig om scholen te verplichten om elke leerling die zich meldt aan te nemen, vindt Nico Drost van de ChristenUnie (CU). Hij vindt dat scholen die discrimineren moeten worden aangepakt, maar denkt dat er al genoeg wetten zijn die dat verbieden. Daarin staat hij tegenover Hans Teunissen van D66. Die zegt dat sommige scholen hun bijvoorbeeld christelijke grondslag misbruiken als argument om leerlingen af te wijzen die homoseksueel zijn of een migratieachtergrond hebben.

“Een school mag niet zomaar discrimineren, op basis van achtergrond, geaardheid of wat dan ook”, verdedigt Drost tijdens een verkiezingsdebat over onderwijs. Teunissen en ook Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA zeggen tijdens het door de Algemene Onderwijsbond (AOb) georganiseerde debat dat het in de praktijk toch voorkomt dat leerlingen bijvoorbeeld om hun geaardheid worden geweigerd.

“Het beeld dat hier wordt geschapen dat scholen kinderen buitensluiten, dat is echt niet terecht”, vindt Drost. Westerveld zegt toch de voorbeelden te kennen, ook al gebeurt het “niet massaal en overal”. “Voor elke leerling, al is het er maar één, is het er één te veel wat mij betreft”, vindt Teunissen.

GroenLinks-PvdA wil artikel 23 van de grondwet “moderniseren”. Dat artikel regelt dat scholen met een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke inslag geld krijgen van de overheid. D66 vindt het voldoende om alleen een acceptatieplicht in te voeren.

Artikel 23 van de grondwet is een terugkerend twistpunt tussen politieke partijen. Christelijke partijen vinden het heel belangrijk dat scholen de ruimte krijgen om onderwijs aan te bieden volgens de waarden van hun geloof. Maar uiteenlopende partijen van links tot rechts vinden dat dit grondwetsartikel moet veranderen, waaronder de VVD, SP en Partij voor de Dieren. ChristenUnie heeft op dit punt medestanders bij de SGP, het CDA en ook Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt.