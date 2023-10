D66-smaldeel kabinet steunt VN-resolutie wel

D66-ministers uit het kabinet hebben zich uitgesproken voor steun aan de VN-resolutie waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Nederland onthield zich van die stemming. “Wat D66 betreft had Nederland die resolutie gesteund”, zei demissionair energieminister en partijleider Rob Jetten eerder op maandag. “Als je het mij persoonlijk gevraagd zou hebben, zou ik vóór gestemd hebben, met een verklaring”, stelde zorgminister Ernst Kuipers aan tafel bij het praatprogramma Beau.

Jetten noemde de resolutie bij Goedemorgen Nederland “gebalanceerd”. Het is vooral belangrijk dat er een staakt-het-vuren moet komen, benadrukt hij. Dat is ook de beste manier om humanitaire hulp te bieden aan de twee miljoen Palestijnen die vastzitten in de Gazastrook, aldus de partijleider en bewindsman. Demissionair premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot benadrukten dat ze het expliciete recht op zelfverdediging van Israël misten in de resolutie.

Dat de resolutie daarmee uit balans is, is Jetten het “niet mee eens”, zei hij. De Tweede Kamerfractie van D66 noemde het eerder “beschamend” dat Nederland zich heeft onthouden. Kabinetsleden houden zich vaak meer op de vlakte, omdat zij gebonden zijn aan de eenheid van het kabinetsbeleid.