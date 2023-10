Drugsproces voetballer Quincy Promes in januari

De drugszaak rond voetballer Quincy Promes en een medeverdachte zal op 24 januari plaatsvinden bij de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie zei dinsdag op een inleidende zitting dat het onderzoek is afgerond. Medeverdachte Marylio V. kondigde aan dat hij tijdens het proces in januari een gedeeltelijke bekentenis zal afleggen. Justitie verdenkt Promes en V. van de invoer van twee grote partijen cocaïne, in januari 2020.

Promes (31) is andermaal niet verschenen op de zitting. Hij verblijft in Rusland, waar hij speelt voor voetbalclub Spartak Moskou. De 32-jarige V. was wel in de rechtszaal aanwezig. Hij zei dat hij “deels” zal bekennen. Die bekentenis zal alleen gaan over zijn eigen rol in het geheel. Hij zal niet spreken over Promes. “Ik heb niks om meneer Promes te belasten”, zei hij.

V. en zijn advocaat vroegen de rechtbank tevergeefs om het voorarrest op te schorten. De Purmerender kwam eerder in aanraking met justitie in verband met drugssmokkel. Dat vond de rechtbank een zwaarwegend argument hem in de cel te houden. In de zaak met Promes zijn volgens het OM een partij van 650 kilo en een van 712 kilo ingevoerd, via de Westerschelde en de haven van Antwerpen. Justitie beschuldigt V. ook van witwassen.

Volgens V.’s advocaat wordt de man ten onrechte een leidinggevende, aansturende rol toegedicht. Zijn rol was juist klein, aldus de raadsvrouw, en dat blijkt uit onderschepte chats tussen de verdachten. Eerder werd bekend dat Promes met een cryptotelefoon versleutelde berichten uitwisselde met V. over de aankomst van containers in de haven van Antwerpen. Op een zitting juni werd bekend dat Promes en V. een deel van een cocaïnetransport waren kwijtgeraakt, omdat een van de partijen werd onderschept door de Belgische justitie.

In juni veroordeelde de rechtbank oud-Ajacied Promes tot 1,5 jaar cel voor mishandeling van een neef. Hij heeft tegen dat vonnis hoger beroep aangetekend.