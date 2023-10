Eerste Kamer wil dat spreidingswet wordt behandeld

De Eerste Kamer gaat door met de behandeling van de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van de opvang van asielzoekers over het land. Een voorstel van SGP-senator Diederik van Dijk om de behandeling van de veelbesproken wet uit te stellen tot het aantreden van een nieuw kabinet, kon dinsdag niet op een meerderheid van de Eerste Kamer rekenen.

In totaal wilden 21 senatoren de spreidingswet controversieel verklaren, tegenover 54 senatoren die dat niet wilden. Dat betekent dat de wet dus wordt behandeld. De BBB speelde een belangrijke rol bij dit besluit, want de fractie met zestien senatoren was eerst voor het voorstel van de SGP, maar bleek dinsdag toch van mening veranderd. BBB-senator Ilona Lagas zei voorafgaand aan de stemming dat de BBB-fractie “zeer kritisch” is op de spreidingswet. “Maar controversieel verklaren lost de maatschappelijke impasse niet op”, aldus Lagas.

Ook de eenpitters 50PLUS en OPNL stemden tegen het voorstel, van hen was eerder nog niet bekend wat ze zouden doen. De 36 senatoren van GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Volt wilden sowieso al niet dat de wet controversieel verklaard zou worden. De 21 stemmen voor het voorstel kwamen van senatoren van VVD, PVV, SGP, FvD en JA21.

De Tweede Kamer gaf de omstreden spreidingswet op 10 oktober doorgang. De pijn van de wet zit hem veelal in het dwangelement, gemeenten kunnen uiteindelijk worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Het plan voor de eerlijke verdeling van asielzoekers komt uit de koker van de momenteel zieke VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Omdat er constant een nijpend tekort is aan opvangplekken neemt demissionair VVD-staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat de taken van Van der Burg over tot hij is hersteld van een zware voedselvergiftiging.