Lid commissie die toeziet op politiehervorming stapt op

Commissielid Inge Bryan stapt uit de commissie-Schneiders, die is aangesteld om een grote hervorming van de Landelijke Eenheid van de politie in goede banen te leiden. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na een bericht van RTL Nieuws.

De zegsman wil niet zeggen welke reden Bryan heeft opgegeven voor haar vertrek. Volgens RTL Nieuws stapt zij op uit onvrede over de manier waarop de korpsleiding de reorganisatie uitvoert. Het ministerie vindt het “spijtig” dat Bryan uit de commissie is gestapt en wil graag met haar in gesprek over haar beweegredenen.