NPV: embryo’s zijn te waardevol om voor onderzoek te gebruiken

De christelijke patiëntenvereniging NPV kan zich niet vinden in het advies van de Gezondheidsraad over de aanpassing van de Embryowet. De raad adviseert het kabinet dinsdag om de leeftijdsgrens voor onderzoek naar embryo’s te verleggen van 14 naar 28 dagen.

De NPV is ook tegen onderzoek met embryo’s tot 14 dagen oud, wat nu al is toegestaan. De patiëntenvereniging vindt het advies van de Gezondheidsraad “een verslechtering van een situatie waar we het al niet mee eens waren”, zegt een woordvoerster.

Vanaf het moment dat de bevruchting plaatsvindt, is er volgens de NPV sprake van menselijk leven. “Redeneren welke eigenschappen dat menselijk leven nodig heeft om waardevol te worden, is volgens ons niet juist”, aldus de woordvoerster.

De Gezondheidsraad ziet wetenschappelijke voordelen in het verleggen van de leeftijdsgrens. “Wij vinden het voorkomen van leed een heel mooi doel, maar onze opvatting is dat dat niet tegen elke prijs mag”, zegt de woordvoerster. “Wij vinden embryo’s te waardevol om als onderzoeksobject te gebruiken.”

De patiëntenvereniging zegt wel open te staan voor alternatieven, zoals onderzoek met dierlijke embryo’s. Maar de NPV erkent dat die alternatieven niet altijd toereikend zijn en dat er in sommige gevallen menselijke embryo’s nodig zijn. “Maar voor ons is dat een grens die we niet over willen gaan”, zegt de woordvoerster.