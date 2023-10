Rechtbank bestraft Rus voor omzeilen EU-sancties

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 56-jarige Rus Dmitri K. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, voor het ontwijken van de EU-sancties tegen Rusland. K. stuurde in 2022 stelselmatig spullen naar Rusland die het Russische leger kon gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. Het ging daarbij onder meer om drones en microchips. De rechtbank legde het bedrijf van K. een boete van 200.000 euro op.

K. vervalste tal van documenten om zijn verboden handel verborgen te houden. Het onderzoek naar de destijds in het Gelderse Gorssel wonende K. kwam op gang na de melding van een bank over ongebruikelijke transacties. Na zijn arrestatie zat de man een tijd in voorarrest. De rechtbank liet hem eind vorig jaar onder voorwaarden vrij, waarna K. met zijn gezin naar Rusland vertrok. Sindsdien is hij weggebleven.

De EU-sancties werden van kracht na de inval van Rusland in Oekraïne, op 24 februari 2022. Volgens de rechtbank heeft K. zaken gedaan met in Rusland gevestigde bedrijven die nauwe banden hadden met de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven. Hij bestelde, al dan niet in opdracht van die bedrijven, de gesanctioneerde goederen en voerde daarbij soms zelfs een fictief bedrijf in Oekraïne als eindgebruiker in zijn administratie op. K. was “een essentiële schakel in de omzeilingsroute”, oordeelt de rechtbank.

K. handelde al jaren in microchips en elektronica. Na het afkondigen van de sancties werd het omzeilen hiervan in feite zijn “verdienmodel”, aldus de rechtbank. Dat hij op die manier bijdroeg aan de Russische “aanvalsoorlog” tegen Oekraïne rekent de rechtbank hem ernstig aan.

Het Openbaar Ministerie had tegen K. drie jaar cel en een boete van 350.000 euro geëist.