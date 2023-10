Rechtbankuitspraak tegen agent die ongewild arrestant doodschoot

De rechtbank in Utrecht doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen een agent die in maart vorig jaar per ongeluk een 27-jarige man doodschoot. Dat gebeurde bij een arrestatie in Waalwijk. De agent, een lid van het arrestatieteam (AT), zou onbedoeld de trekker hebben overgehaald.

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van zestig uur geëist tegen de man, die “onoplettend” zou hebben gehandeld, omdat hij tegen alle voorschriften in zijn vinger op de trekker had liggen waardoor hij het schot loste. De agent wordt dood door schuld verweten. Zijn advocate heeft voor vrijspraak gepleit. “Een verschrikkelijk ongeluk”, noemde ze het. “Deze zaak kent alleen maar verliezers”.

Het slachtoffer zat op 17 maart 2022 aan het begin van de avond met zijn vriendin in de auto op een parkeerterrein in Waalwijk. De politie was van plan de twee aan te houden in een lopend drugsonderzoek en omsingelde de auto. De agent probeerde de autodeur aan de bestuurderskant te openen. Vrijwel direct daarop werd het schot gelost. Het slachtoffer werd in zijn nek geraakt en overleed kort daarna.

Direct na het dodelijke incident is de agent uit zijn functie gezet en zowel in zijn werk als privé ondervindt hij veel last. “Ik ga er iedere avond mee naar bed. Ik vind het verschrikkelijk”, zei hij op de zitting.