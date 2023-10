René Moerland vertrekt als hoofdredacteur NRC

René Moerland vertrekt begin 2024 als hoofdredacteur bij NRC, meldt de krant dinsdag op de website. Moerland gaat aan de slag als uitgever van de Europese nieuwsdienst Euractiv. NRC en Euractiv zijn beide onderdeel van het Belgische uitgeefbedrijf Mediahuis. “Ik weet dat ik er spijt van ga krijgen als ik deze stap niet zet”, aldus Moerland.

De 53-jarige Moerland is sinds 2019 hoofdredacteur van NRC en tevens lid van de directie. Die functie legt hij eveneens neer. Sinds 2000 is Moerland werkzaam bij de krant. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan met NRC”, zegt Moerland naar aanleiding van zijn aanstaande vertrek.

Nieuwsdienst Euractiv bericht in meer dan tien talen over het beleid van de Europese Unie. “Het is een belangrijk publiek domein, van beslissende invloed voor onze democratieën, maar het journalistieke veld is nog onvolwassen”, zei Moerland dinsdagochtend in zijn toespraak, gericht tot het personeel. “Bij Euractiv kwamen we tot de conclusie dat iemand zoals ik nodig was, en ik zou het jammer vinden als het iemand anders werd.”

De procedure voor het vinden van een opvolger voor Moerland wordt volgens NRC “op korte termijn” in gang gezet.