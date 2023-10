Senaat gaat door met spreidingswet, maar niet voor verkiezingen

De Eerste Kamer gaat door met de behandeling van de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van de opvang van asielzoekers over het land. Het is alleen niet duidelijk wanneer de senaat het omstreden wetsvoorstel gaat behandelen. BBB, de grootste senaatsfractie, wilde dat nog voor de verkiezingen op 22 november. Maar dat gaat niet door.

BBB-senator Ilona Lagas had een voorstel klaar liggen om de wet versneld te behandelen, op 21 november, maar trok dat in voordat de senaat er dinsdagavond over zou stemmen. BBB is tegen de wet, maar wilde de kwestie snel afronden. De partij vindt dat “burgers en gemeenten voor de verkiezingen duidelijkheid moeten krijgen over de positie van partijen”, zei Lagas. De versnelling is niet mogelijk vanwege procedures, liet ze weten.

Volgens fractievoorzitter Lagas is het nog steeds de bedoeling dat de senaat het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk behandelt, maar dat gebeurt niet meer voor de verkiezingen. De spreidingswet zal daarna waarschijnlijk een kwestie worden aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe regeringscoalitie. De kwestie verdeelde de huidige, inmiddels uiteengevallen coalitie. Vooral de VVD verzette zich stevig tegen het plan van asielstaatssecretaris Eric van der Burg, nota bene een partijgenoot.

Veel gemeenten en provincies dringen juist aan op een snelle invoering van de spreidingswet. Die regelt vooral de reguliere plekken. Omdat er daarvan veel te weinig zijn, worden er duizenden asielzoekers opgevangen in tijdelijke (crisis-)noodopvang, zoals sporthallen. Flink wat gemeenten hebben nog geen enkele opvang ingericht waardoor andere gemeenten relatief meer asielzoekers moeten opvangen. De pijn van de wet zit er vooral in dat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen tot asielopvang

Eerder dinsdag had een meerderheid van de Eerste Kamer besloten het onderwerp niet controversieel te verklaren. Een voorstel van SGP-senator Diederik van Dijk om de behandeling van de veelbesproken wet uit te stellen tot het aantreden van een nieuw kabinet, kreeg steun van 21 senatoren. De andere 54 senatoren wilden wel verder met het wetsvoorstel. De BBB speelde een belangrijke rol bij dit besluit, want de fractie met zestien senatoren was eerst voor het voorstel van de SGP, maar bleek dinsdag toch van mening veranderd

De Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en OPNL wilden doorgaan met de wet. Senatoren van VVD, PVV, SGP, FVD en JA21 – tegenstanders van de wet – wilden juist wachten.