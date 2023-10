Stroomstoring in ziekenhuis Isala Zwolle verholpen

De stroomstoring in het ziekenhuis Isala Zwolle is dinsdag aan het einde van de ochtend verholpen. De spoedeisende hulp is weer in zijn geheel open en de operaties gaan door.

Rond 07.45 viel de netstroom uit, waardoor het ziekenhuis moest overgaan op noodstroom. Niet-noodzakelijke operaties werden afgezegd en tot in elk geval 12.00 uur waren er geen afspraken op de polikliniek mogelijk.

Er waren geen patiĆ«nten op de spoedeisende hulp of in de operatiekamer toen de stroom uitviel. “De veiligheid van patiĆ«nten is niet in gevaar geweest”, verzekert het ziekenhuis dan ook.

Niet overal ging de noodstroom automatisch aan. Dat is deels handmatig gedaan. Daarom worden aankomende week extra noodstroomtesten gedaan in het ziekenhuis.