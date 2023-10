Timmermans: zonder economische groei kom je niet verder

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans vindt economische groei broodnodig, ondanks discussies op links om af te stappen van economische groei als doel. “Zonder economische groei – die duurzaam is – kom je als land niet verder”, zegt de sociaaldemocraat tegen het ANP. Daarmee slaat hij een andere toon aan dan zijn eigen verkiezingsprogramma.

“Economische groei is voor ons geen heilig doel, het geluk en de gezondheid van de hele samenleving zijn dat wel”, valt in het programma te lezen. “Maar ik heb het wel nodig om mijn ambities waar te maken”, zet Timmermans daar tegenover. Binnen de PvdA en GroenLinks is, op discussieavonden en bij de wetenschappelijke instituten van de partijen, veel gesproken over ‘ontgroeien’ of ‘degrowth’. Sommige linkse denkers vinden dat economische groei geen politieke wens meer moet zijn.

“Ik heb niets met degrowth”, zegt Timmermans daarover. “Ik heb wel iets met duurzame groei.” Hij wil naar een circulaire economie waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. En verder: “Niet meer zo afhankelijk van grondstoffen, niet meer zo afhankelijk van fossiele brandstoffen. Snelle afbouw van de fossiele subsidies, dat zijn de dingen die we moeten doen.”