VluchtelingenWerk en VNG blij met behandeling spreidingswet

VluchtelingenWerk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn blij dat de spreidingswet door de Eerste Kamer in behandeling wordt genomen. Dinsdag werd de wet, die voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten moet zorgen, door de senaat niet controversieel verklaard. Een voorstel van de SGP om de behandeling uit te stellen tot na de verkiezingen kreeg geen meerderheid.

“We hopen dat de wet zo snel mogelijk definitief wordt gemaakt”, zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland. “De spreidingswet is heel lang onderweg. Nog meer vertraging zou de kans groter maken dat we vroeg of laat beelden zouden zien van asielzoekers die op het gras bij Ter Apel zouden belanden.”

VluchtelingenWerk hoopt dat politici beseffen dat de wet onmisbaar is om gemeenten te helpen bij de asielcrisis. “Nu blijft het hangen bij tijdelijke opvangwetten.” VluchtelingenWerk denkt dat de wet de rust kan terugbrengen op het asieldossier.

“We zijn blij en we hopen op een zorgvuldige behandeling van de wet in de Eerste Kamer”, zegt de VNG in een reactie.