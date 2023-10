Zes auto’s botsen op elkaar op A28 bij Ommen, uur vertraging

Op de A28 van Groningen naar Amersfoort zijn dinsdagochtend zes auto’s op elkaar gebotst. De ANWB meldt dat door het ongeluk een flinke file is ontstaan. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur bij de afrit Ommen. Er is op dit moment maar een rijstrook geopend, om hulpdiensten de ruimte te geven.

Ook elders op de A28 is vertraging ontstaan. Bij Nieuwleusen was ook een ongeluk met meerdere voertuigen. De extra reistijd is daar 75 minuten. Het verkeer richting Zwolle wordt omgeleid. De ANWB verwacht dat de weg rond 09.15 uur weer vrij is.

Ook op andere plekken in Nederland is het dinsdagochtend druk op de weg, onder meer door regenbuien. Op het hoogtepunt stond er volgens de ANWB ruim 900 kilometer file. Rond 08.45 uur gaat het nog om een kleine 800 kilometer file. De meeste files staan volgens de ANWB in Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Op de A1 richting Apeldoorn vond rond 07.15 uur een ongeluk plaats met een vrachtwagen en twee personenauto’s. Ook daar liep de vertraging op tot een uur. Om 07.45 uur was de weg weer vrij.