Zuid-Holland trekt lessen uit flop veerdienst Maassluis-Rozenburg

De provincie Zuid-Holland heeft lessen getrokken uit alle perikelen rond de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (water) schetst in een rapport van zo’n dertig pagina’s hoe een herhaling hiervan voorkomen kan worden. “Laten we met zijn allen lering trekken uit de gebeurtenissen rondom het veer Maassluis-Rozenburg, zodat we situaties als deze in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen en we beter gesteld staan mochten ze zich toch voordoen”, schrijft Baljeu aan Provinciale Staten.

De veerdienst, door Baljeu omschreven als “een essentiĆ«le verbinding voor de inwoners van Maassluis, Rozenburg en het omliggend gebied”, heeft al ruim een jaar te maken met grote problemen. In de evaluatie concludeert het provinciebestuur onder meer dat de inspectie en het onderhoud van de veerponten beter moeten. Ook moet bij aanbestedingen beter worden gekeken naar de financiĆ«le positie van de exploitant. De provincie zou daarnaast sneller moeten ingrijpen als afspraken niet worden nagekomen.

“Het is een traject van de lange adem. Een jaar na het uitvallen van het veer wordt er nog altijd gewerkt aan een structurele oplossing”, aldus Baljeu. “Laat ik duidelijk uitspreken dat ik de teleurstelling en frustraties van inwoners en overige reizigers begrijp.”