Advocaat: commando Sil A. krijgt geen eerlijk proces

Commando Sil A. (44) heeft volgens zijn advocaat geen kans gekregen om zijn onschuld aan te tonen in het onderzoek naar vermeende drugssmokkel en wapenhandel. Van een eerlijk proces is geen sprake, zei A.’s advocaat Haroon Raza woensdag tijdens zijn pleidooi bij de militaire kamer in de rechtbank in Arnhem.

Raza verwijt het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee tunnelvisie. Het OM was sinds de arrestatie van de militair op 1 februari 2022 niet bezig met waarheidsvinding, aldus de verdediging. De advocaat wil daarom dat de rechtbank het OM niet-ontvankelijk verklaart, dus dat A. niet berecht kan worden.

Eerder op de dag eiste het OM een gevangenisstraf van zes jaar tegen de commando voor zijn betrokkenheid bij drugs- en wapensmokkel, het bezit van munitie en schending van zijn ambtsgeheim. De verdenking rond de smokkel van 260 kilo cocaïne baseert het OM op berichten in groepschats die zijn gevoerd via de gekraakte berichtendienst Sky ECC.

“Mijn cliënt is in de media afgemaakt”, zegt Raza. Hij hekelde dat er direct na de arrestatie informatie is gelekt naar de pers, waardoor er in publicaties een link is gelegd met de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi en A.’s jeugdvriend Gregory F. (49). “Daardoor is mijn cliënt in een hoek gedrukt. Die link heeft ook voor gevaar gezorgd”, zei Raza, die sprak van “trial by media”. “In dat kader is hij op een flinke achterstand gezet.”

Het OM benadrukt dat niet is gebleken dat A. op de hoogte was van de contacten tussen zijn jeugdvriend en Taghi. Het OM heeft naar eigen zeggen ook nooit aangegeven dat A. contact had met de hoofdverdachte in het Marengoproces. “Dit is ook op geen enkele wijze uit het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee gebleken. De stelling van verdachte dat hij door het OM aan Ridouan T. wordt gelinkt, is onjuist”, aldus de officier.