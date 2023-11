BIJ1-activisten projecteerden anti-Iraëlische leus op Mauritshuis

Activisten van de partij BIJ1 hebben de anti-Israëlische leus ‘from the river to the sea, Palestine will be free’ op het Mauritshuis in Den Haag, naast het Torentje, geprojecteerd. Dat meldt de partij zelf op X. Die slogan wordt gezien als antisemitisch, omdat die het bestaansrecht van Israël zou ontkennen. Partijen als BIJ1 en DENK zien dat anders: volgens hen bepleit de slogan één staat – Palestina – met daarin ook ruimte voor Joodse bewoners.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de leus in de Tweede Kamer in de ban gedaan om de antisemitische lading die de uitspraak volgens velen heeft. Door de slogan te projecteren “verzet BIJ1 zich tegen de steeds toenemende druk op onze vrijheid van meningsuiting om solidair te zijn met de Palestijnen en hun strijd tegen de kolonisatie van het land”, legt de partij uit.

Eerder deze maand werd een 42-jarige man tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij een antisemitische complottheorie op het Anne Frankhuis projecteerde. De tekst “Anne Frank is uitvinder van de balpen”, trekt de echtheid van Anne Franks dagboek in twijfel en wordt gezien als Holocaustontkenning.

D66-Kamerlid Alexander Hammelburg reageert dat vrijheid van meningsuiting een “groot goed” is, maar dat daar ook verantwoordelijkheden bij horen. “Een slogan die voor zovelen gelijk staat aan de oproep tot vernietiging van Israël en haar joodse inwoners, is bedreigend en niet nodig om te demonstreren voor vrede en een tweestatenoplossing.”