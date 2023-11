Bruins Slot: goed nieuws dat buitenlanders Gaza kunnen verlaten

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) noemt het goed nieuws dat de eerste gewonden en buitenlandse burgers Gaza kunnen verlaten via Egypte. “We staan hierover in nauw contact met de Nederlanders in Gaza en hun directe familieleden”, meldt ze op X. Een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat volgens Bruins Slot klaar om Nederlanders uit Gaza op te vangen bij de grens “indien zij kunnen oversteken”, aldus de bewindsvrouw.

Ondertussen gaat er een lijst rond met daarop onder meer namen van mensen die de grens mogen oversteken. Het gaat om een lijst van de grensautoriteiten van Gaza, die ook is gedeeld door Al Jazeera. Bij geen van de mensen op die lijst staat dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben. Of dit betekent dat geen van de 27 Nederlanders in Gaza woensdag de grens naar Egypte kunnen oversteken is onduidelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon daarover nog geen opheldering geven.

Dinsdagavond meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlanders in Gaza en hun directe familieleden te hebben ge├»nformeerd over berichten over een mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook. Woensdagochtend verlieten inderdaad de eerste buitenlanders de Gazastrook. Zo’n vierhonderd buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit zouden gebruik kunnen maken van de opening van de grens. Daarnaast zouden volgens persbureau AFP ongeveer negentig zieken en gewonden Gaza verlaten.

De woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdagochtend nog niks aan het bericht van dinsdagavond toe te kunnen voegen.