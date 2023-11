Casino en bioscoop Alkmaar ontruimd om rook

Een casino en een bioscoop aan de Noorderkade in Alkmaar zijn dinsdagavond enige tijd ontruimd vanwege rook. Die werd veroorzaakt door brand in het ventilatiesysteem, daardoor kwam rook uit een ventilator op het dak, aldus de veiligheidsregio. Niemand is gewond geraakt.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er in eerste instantie vlammen zijn waargenomen, maar dat die enige tijd daarna niet meer zichtbaar waren. De brandweer heeft de pijpen van het ventilatiesysteem op hitte en brand gecontroleerd, de gebouwen geventileerd en vervolgens vrijgegeven. Daarna konden bezoekers hun spullen ophalen. De brand werd even na 22.00 uur gemeld.