COA ‘erg blij’ dat Eerste Kamer spreidingswet gaat behandelen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is “erg blij” dat de Eerste Kamer de spreidingswet gaat behandelen. Dat laat het COA woensdag weten in een reactie. Dinsdag werd de wet, die voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten moet zorgen, door de senaat niet controversieel verklaard.

Het COA deed vorige week al een oproep aan de Eerste Kamer om de wet in behandeling te nemen, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vluchtelingenwerk Nederland. De urgentie van de wet wordt volgens het COA “dagelijks benadrukt” in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hebben de afgelopen tijd meermaals mensen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten slapen.

De asielopvangorganisatie verwacht niet dat de spreidingswet op korte termijn oplossingen zal bieden, maar stelt dat de wet wel belangrijk is voor de toekomst van de asielopvang in Nederland. “Het geeft ons het broodnodige perspectief dat er structurele verbetering gaat komen in ons opvangsysteem.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de senaat het wetsvoorstel gaat behandelen. Dat zal in ieder geval na de verkiezingen van 22 november zijn “en hopelijk nog voor het nieuwe jaar”, aldus het COA.