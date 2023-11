Commando Sil A. krijgt strafeis te horen in drugs- en wapenzaak

Sil A., een 44-jarige militair van het Korps Commandotroepen, krijgt woensdag op de tweede zittingsdag van zijn strafzaak over drugs en wapens te horen welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem hervat de zaak die maandag vertraging opliep wegens een vergeefs wrakingsverzoek door de advocaat van A.

Het lid van de elitetroepen staat terecht voor de smokkel van 260 kilo coca├»ne en de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen. Ook deelde hij volgens het OM geheime informatie over de werkwijze van de commando’s.

De zaak staat extra in de belangstelling sinds A. een zeer gewilde getuige is in het liquidatieproces Marengo. Daar zou A. kunnen verklaren dat er in 2019 gesproken is om met commando’s vermeend topcrimineel Ridouan Taghi uit Dubai te halen of anders te neutraliseren. Dat is een eufemisme voor doodschieten.

De verdenking rond de coca├»nesmokkel baseert het OM op berichten in een groepschat van de gekraakte berichtendienst Sky ECC, waar A. een account zou hebben gehad. A. zegt Sky ECC te hebben getest voor zijn geheime buitenlandse missies. Een medewerker van de inlichtingendienst AIVD zou dit volgens hem kunnen bevestigen. A. kondigde maandag aan geen verklaringen meer af te leggen in zijn strafzaak. Hij zei het vertrouwen in de rechtbank te hebben verloren, omdat de voorzitter in het openbaar de naam van de AIVD’er had genoemd, die volgens A. strikt geheim had moeten blijven.